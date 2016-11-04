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    Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил китайский клуб «Шанхай СИПГ». Таким образом, он снова будет тренировать Халка, который перебрался в Китай прошедшим летом. Детали контракта не разглашаются, но по имеющейся информации португалец будет получать 12 миллионов евро в год.

    Виллаш-Боаш сменил на этом посту шведа Свена-Горана Эрикссона, который был отправлен в отставку после трех лет работы с клубом, сообщает AFP. «Шанхай СИПГ» занял 3-е место в китайской Суперлиге, отстав на 12 очков от чемпиона страны «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 09:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 ноября 2016, 12:06

      Ну удачи в Китае

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 ноября 2016, 11:33

      К Халку под крылышко)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +105

      AnayTMN 4 ноября 2016, 10:21

      Сейчас китайский "Зенит" будет строить, все через Халка опять будет

      4
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 ноября 2016, 10:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо было оставлять и его и Халка.

      -9
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      ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik > lekseij2007 4 ноября 2016, 10:39

      Нафиг? Это был не футбол.

      4
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      ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > altezzik 4 ноября 2016, 11:33

      а сейчас что футбол? все радуются победе на дундуками из ирландии а это не футбол а позорище вливать в команду такие средства и радоваться победе над любителями у которых зарплаты в тысячу раз меньше чем у любого игрочишки из Зенита

      1
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Garrincha58 4 ноября 2016, 12:44

      Как же вы меня хаебали глупые завистники !!!! А что им надо было проигрывать дандолку? Или не играть ? Такой жребий идиот !!!! Я работаю по всему миру,живу в Калининграде,работаю от Лондона до Бангладеша и Индонезии,Корее и тд! И там знаю много наших клубов,но Зенита знают состав !!!! И это не шутка !!! А объясни мне идиот,что вкладывают в Зеню? Зеня заробатывает сам ! Халк играл 4 года,только за продажи его футболок в бывших странах СНГ и Юж.Америки Зеня поимел порядка 150 000 000 мл $,далее Зеня каждый год играл в Европе в ЛЧ + порядка 25-30 мл $ (если выходили) далее глупым людям,халка купили в 2012 году за 50(как вы говорите) в 12 году курс доллара был ? 33 рубля ? Продали в 2016 году в 30 лет за 59 мл $ а курс 68 в момент продажи !!!! Ущербы угомонитесь уже ) Зенит окупается и это бренд России,столько сколько Зеня заработал для копилки РФ очков не один ГовноЦСкА или народный Спакак,хотя ребята,то что вы о нас всегда говорите и делает нас самой популярной командой страны тоже одна из основ )

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Garrincha58 4 ноября 2016, 12:52

      А что не так? С Дандолком особо напрягаться не надо, а вот в чемпионате надо силы выкладывать. То что группа фартовая, так это всё к удаче и фортуне вопросы. В чемпионате первое место делят по сути со Спартаком, там всё дополнительные показатели решают. В Лиге Европы тоже 1 место. А команда ещё и строится, так как много новичков уже есть и будут зимой. Если тебе не нравится как играет Жулиано и Мак, а также что наконец начали доверять Джоджевичу, то да это не футбол. А кто тогда показывает?

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      Рейтинг: +11

      Дэс > Rtu 4 ноября 2016, 12:54

      Во-первых бомжи есть бомжи, и популярными они никогда не будут и тем более брендом страны ))) Во-вторых, зависть и злоба две разных вещи, умные люди понимают, что, когда деньги государственные вкладывают во многом количестве в проект и результата ноль, то это возмущает. Как этому можно завидовать? И в третьих, обзывая, кого-либо, ты показываешь свою несдержанность и свой интеллект, которого у тебя нет, твой коммент тому подтверждение. Свободен!

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      Рейтинг: +133

      Rtu > Дэс 4 ноября 2016, 15:18

      Я говорю факт ! В Зенит вложили и он оправдал ! Это статистика Зеня популярней любого другого клуба РФ,в мире он узнаваем больше чем Любой другой! А ты завистник ! И свободен ты) интеллект ? По человеку нельзя судить по одной колонке,а тем более не пообщавшись с ним ! (T.J.P)

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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 ноября 2016, 10:07

      Растёт))

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 ноября 2016, 10:04

      Вот прет худому.

      -1
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