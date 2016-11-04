Селюк готов помириться с Гвардиолой

Блин, будет ещё Хосеп мириться со всякими вредными насекомыми, много им чести, ага.
Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника Яя Туре, готов откинуть былые обиды на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы начать отношения с чистого листа.
«На днях я говорил с Яя, он попросил меня помириться с Гвардиолой. Я согласен, что нужно сделать все для того, чтобы наладить ситуацию. Не думаю, что Гвардиола меня когда-нибудь полюбит, но самое важное заключается в том, что мы должны простить прошлые обиды и развивать новые отношения.
Это искреннее желание. Я надеюсь, что Хосеп согласится со мной в том, что нужно начать отношения с чистого листа. Конечно, я рассчитываю на возвращение Туре в состав. Но даже если он этого не сделает, я могу убедить его, что больше не буду говорить о нем в СМИ.
Я послал ему сообщение, так как он не отвечает на мои звонки. Я действительно надеюсь, что это может стать новым стартом, и что Туре поможет «Манчестер Сити» завоевывать трофеи», – заявил агент.
Напомним, что противостояние Селюка и Гвардиолы из-за Яя Туре длится с середины этого года.