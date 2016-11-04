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    Селюк готов помириться с Гвардиолой

    Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника Яя Туре, готов откинуть былые обиды на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы начать отношения с чистого листа.

    «На днях я говорил с Яя, он попросил меня помириться с Гвардиолой. Я согласен, что нужно сделать все для того, чтобы наладить ситуацию. Не думаю, что Гвардиола меня когда-нибудь полюбит, но самое важное заключается в том, что мы должны простить прошлые обиды и развивать новые отношения.

    Это искреннее желание. Я надеюсь, что Хосеп согласится со мной в том, что нужно начать отношения с чистого листа. Конечно, я рассчитываю на возвращение Туре в состав. Но даже если он этого не сделает, я могу убедить его, что больше не буду говорить о нем в СМИ.

    Я послал ему сообщение, так как он не отвечает на мои звонки. Я действительно надеюсь, что это может стать новым стартом, и что Туре поможет «Манчестер Сити» завоевывать трофеи», – заявил агент.

    Напомним, что противостояние Селюка и Гвардиолы из-за Яя Туре длится с середины этого года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.11.2016 07:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:54

      Блин, будет ещё Хосеп мириться со всякими вредными насекомыми, много им чести, ага.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 ноября 2016, 12:19

      А сам Гвардиола готов?

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 ноября 2016, 10:15

      Пеп упёртый олень, если что-то идёт не по его, он ни с кем мириться не будет, а сделает на зло, по своему!!!

      1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 4 ноября 2016, 09:53

      Агент футболиста, который испортил отношения с любым тренером, тем более с таким титулованным тренером, это несчастный человек с манией величия. Бедный Селюк понял, что после этой ссоры от него начнут убегать футболисты :)

      2
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      Рейтинг: +837

      eleng 4 ноября 2016, 09:00

      Он полюбит тебя, главное- верить...

      2
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      Рейтинг: +42

      alboro 4 ноября 2016, 08:13

      Сказала моська

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 ноября 2016, 08:03

      Все, дятел в жопу клюнул, лох)

      0
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