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    Моуринью: «Мхитарян должен быть лучше Маты, Лингарда и Марсьяля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, каким образом полузащитник Генрих Мхитарян может пробиться в основной состав команды.

    «Все просто – он должен делать больше. Все ждут от этой команды многого, а на его позиции играет множество футболистов. Мхитарян должен быть лучше Маты, Лингарда и Марсьяля, только и всего.

    Я, как и все тренеры, хочу побеждать. И каждый тренер хочет использовать тех игроков, которые, на его взгляд, помогут больше. Я в этом не исключение», – заявил Моуринью.

    Напомним, Мхитарян перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом из «Боруссии» Дортмунд.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.11.2016 06:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 4 ноября 2016, 17:03

      год назад я еще как то сумневался... а теперь думаю какое шастье что мавра попросили пинком взад.

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 4 ноября 2016, 10:41

      Нафиг было покупать и садить на лавку? Был бы Борусии в основе себе и все)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 4 ноября 2016, 10:18

      Не о том говорит Моуриньо, пора уже самому чемоданы собирать.

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 4 ноября 2016, 10:10

      маур - пустобрёх

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 ноября 2016, 10:05

      в Пюник его

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 4 ноября 2016, 09:12

      Нужно гнать Мауро из МЮ!!!

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 ноября 2016, 07:55

      да уж

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 ноября 2016, 07:54

      армян не любит он

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 ноября 2016, 07:35

      Мхитарян и так лучше Маты, Лингардаи . Ему нужна игровая практика.

      2
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > BoltCX 4 ноября 2016, 07:41

      Этот кусок говна ни в чем не лучше маты

      -2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > JUVIO 4 ноября 2016, 10:02

      кусок говна это ты, придурок.

      1
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      Рейтинг: -92

      Raxor > BoltCX 4 ноября 2016, 10:13

      на данный момент Хуан показывает более стабильную игру, чем Генрих

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce > Raxor 4 ноября 2016, 16:20

      Если бы они оба были на поле одинаковое время, то можно было бы сравнивать. А так Хуан /в целом по многим показателям/ намного хуже.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > JackBruce 5 ноября 2016, 01:48

      настоящий профи и без игровой практики выйдет на поле и покажет свой уровень,а Мхитарян ничего еще не показал в матчах в которых выходил!!!увы твои слова пустые...

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