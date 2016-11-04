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    Вайнцирль: «Забили «Краснодару» в самый нужный момент»

    Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль признался, что его команда весьма вовремя смогла реализовать свои моменты в матче с «Краснодаром», так как соперник доставлял серьезные проблемы.

    «Мы забили оба мяча в самый нужный момент, так как перед этим у нас были определенные проблемы. Это преимущество позволило нам во втором тайме обойтись без риска.

    Мы счастливы, ведь мы добились своей цели. Мы все гордимся тем, что обеспечили себе первое место в группе после четырех туров. Теперь мы можем полностью сконцентрироваться на Бундеслиге», – сказал Вайнцирль.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» – «Краснодар» закончился со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    04.11.2016 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 ноября 2016, 11:40

      Шальке просто повезло

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