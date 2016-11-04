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    Лига Европы. «Шахтер» победил «Гент» и завоевал путевку в следующий раунд, «Коньяспор» проиграл «Браге»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Шахтер» в гостях одержал победу над «Гентом» со счетом 5:3. Данный успех стал для украинского клуба четвертым подряд в нынешнем розыгрыше еврокубка, благодаря чему команда досрочно завоевала путевку в следующий этап.

    В другой встрече «Брага» на своем поле сломила сопротивление «Коньяспора» – 23:1. Отметим, что данную встречу обе команды заканчивали в меньшинстве.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа Н. 4-й тур

    Гент (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 3:5 (1:3)

    Голы: 1:0 – Кулибали, 1; 1:1 – Марлос, 36 (с пенальти); 1:2 – Тайсон, 41; 1:3 – Степаненко, 45; 1:4 – Фред, 68; 2:4 – Пербе, 83; 2:5 – Ордец, 87; 3:5 – Миличевич, 89.

    Брага (Португалия) – Коньяспор (Турция) – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Рангелов, 30; 1:1 – Веласкес, 34; 2:1 – Эдуарду, 45; 3:1 – Орта, 90.

    Удаления: Мауро, 38 – Скубич, 54.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 00:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 4 ноября 2016, 01:59

      Шахтёр хорош, как и Зенит в турнире, не только по очкам. Шахтёр - один из фаворитов турнира. Скажу, что Зенит - один из фаворитов, начнут обсирать и минусовать слепые фаны других русских команд. Но могу сказать, что рад тому, что Зенит вышел в плей-офф, что у Краснодара есть все шансы для этого. если в Лиге Чемпионов ничего уже не светит (пускай хотя бы 3-е место занимают. у Ростова есть хорошие шансы на это), то Лига Европы под силу русским командам.

      Зенит, верни нам наш 2007-й:)) (2007-2008 я имею в виду)

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      Рейтинг: +14

      Просто игра 4 ноября 2016, 01:50

      Матч "Агонь просто" (-:
      Красавцы и Шахтёр и Гент!
      Напомнили мне матч Франция - Исландия, вроде бы известный уже фаворит, а команда аут-сайдер, не сдаётся и идёт до конца)) почти эпик)
      Так было страшно до 41 мин.)) особенно на 20 сек)) ШО капец...)

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      Рейтинг: +15

      IlyaKUN 4 ноября 2016, 01:04

      Странно, что Букмекеры давали на победу Шахтера кф 2.00

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      Рейтинг: +32

      tootoo > IlyaKUN 4 ноября 2016, 01:36

      Что странного, нормальный кэф вроде?

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