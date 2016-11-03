Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига Европы. «Фенербахче» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Заря» поделила очки с «Фейеноордом»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Фенербахче» и с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице квартета А.

    В другой встрече лидер группы «Фейеноорд» сыграл вничью с «Зарей» – 1:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа А. 4-й тур

    Заря (Украина) – Фейеноорд (Голландия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Йоргенсен, 15; 1:1 – Форстер, 44.

    Фенербахче (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сов, 2; 2:0 – Ленс, 59; 2:1 – Руни, 89.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2016 23:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 ноября 2016, 03:44

      Я понимаю если тренера меняют в середине сезона у него нет возможности развернутся на трасферном рынке , он не готовит команду , но Моуринью готовил команду купил игроков которых он хотел , а в итоге получается что без эти трансферов и Моуринью команда играла лучше !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 ноября 2016, 00:32

      Почему то был уверен, что МЮ с Мауром будут бороться за чемпионство... В этом сезон в АПЛ битва тренеров: Конте, Пеп, Клопп, Маур, Раньери, Венгер... Че то Маур подводит... И в ЛЕ хотя бы показал себя, но и тут риск невыхода даже из группы ЛЕ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 3 ноября 2016, 23:33

      Каюсь. но Моуриньо пора на пенсию отправлять из МЮ. Зазвездил и потерял футбольное чутьё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 ноября 2016, 23:14

      yМЮ и в этом сезоне разочаровывает(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > джон базелон 3 ноября 2016, 23:28

      будешь парнем без изъяна

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11