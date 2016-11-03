Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жардим: «ЦСКА не выглядел жалко»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим пообщался с журналистами после победы своей команды в матче с ЦСКА (3:0), который проходил в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Нам удалось показать прекрасный футбол, который не мог оставить болельщиков равнодушными. Команда справилась с задачей, набрав три очка и упрочив позиции. При этом у ЦСКА есть все шансы пробиться в Лигу Европы. Нельзя говорить, что армейцы выглядели жалко. Это по-прежнему отличная команда, но мы провели качественный матч. Свист болельщиков в адрес Траоре? Во-первых, Ласина забил нам в Москве. Во-вторых, он выглядел очень слабо в составе нашей команды», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2016 06:40
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 3 ноября 2016, 09:35

      Ну понятно все, зачем принижать достигнутое. Хороший счёт, сильный соперник.
      А вот тренер Атлетико извинялся перед болелами своими, Ростову не повезло просто, вот где не стыдно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 ноября 2016, 09:16

      ЦСКА отражает общий уровень футбола в России, надо что-то менять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 09:04

      Ещё пару таких игр и доверие к Слуцкому со стороны Гинера развеется окончательно, как дым в ветреную погоду.(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > dyema 3 ноября 2016, 19:59

      всё нормалёк дядя,дым из ГАЗохода точно разветрится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 3 ноября 2016, 09:04

      Мертвая защита выглядела жалко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 ноября 2016, 08:40

      После такого позора, приснилось будто цкг объявлен банкротом :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 ноября 2016, 08:37

      Надо реализовывать свои моменты, только тогда можно деморализовать соперника. Сами не забили в ответ на первый мяч, поэтому "монаки" играли со "свободной" головой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6332

      порт 3 ноября 2016, 08:37

      Пожалел,не стал говорить что думаете на самом деле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 ноября 2016, 08:03

      Именно жалко и беспомощно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 3 ноября 2016, 07:26

      Жалко.....какое точное слово

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 3 ноября 2016, 06:56

      все вылетели?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11