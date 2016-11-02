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    Луческу оценил форму Александра Кержакова выше, чем у Дзюбы

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что намерен выставить нападающего Александра Кержакова на матч с «Дандолком» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы

    «Хотел бы отметить, что Кержаков очень хорошо тренируется и заслуживает завтра выйти на поле. Дзюбе нужен отдых, но он готов играть. У Артема есть небольшие проблемы, возможно, он не в такой форме, как Александр Кержаков. Действительно, он обращался к тренеру сборной, чтобы ему предоставили отдых. Похожая ситуация с Жирковым. Надеюсь, завтра Кокорин сможет показать себя на самом высоком уровне», – заявил Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 3 ноября 2016, 09:08

      Ну-ка,Саня,покажи всем класс -))

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 2 ноября 2016, 21:00

      саня вперед!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 ноября 2016, 20:46

      Удачи Кержу. Может, многое не получается, но движения и желания больше, чем у многих молодых. Жду от него гола, а лучше - парочку.

      5
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 ноября 2016, 20:41

      Кержаков трудяга и пашет вне зависимости какая у него в данный момент форма

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