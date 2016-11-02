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    Головин: «ЦСКА будет играть с «Монако» только на победу»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин отметил, что команда в предстоящем матче с «Монако» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов намерена действовать первым номером.

    «Будем стараться играть первым номером, взять инициативу, а там уже как получится. Устроит ли нас ничья? Я думаю, что лучше выиграть. Ничья, конечно, неплохой вариант, но мы будем играть только на победу.

    Насколько тяжело психологически после поражений в чемпионате? Все равно осадок после таких матчей остается, особенно если взять принципиальный матч со «Спартаком». Но у нас хороший коллектив, в котором все плохое быстро забывается, и никто не поднимает нос, если все хорошо, поэтому думаю, что все уже забыли о плохих результатах», – заявил Головин.

    Источник: Бобсоккер

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    02.11.2016 13:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 2 ноября 2016, 18:20

      так только победа и нужна,пора уж коням как то вылезать из заднего прохода!
      да и в рейтинг очки нужны,а то ростов вчера подвел!!!
      надо по-любому коням,быкам и ЗЕНИТУ побеждать!!!

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 ноября 2016, 17:31

      бухнём-курнём и усё забывается.надо с надрочеными выходить играть а не мямлить про ничейки

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      Рейтинг: +399

      guron88 2 ноября 2016, 17:03

      Ну-ну...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 13:30

      Да меньше балабольства, очки нужны в таблице коэффициентов, выигрывайте уже!

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