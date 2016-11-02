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    ЦСКА в поисках первой победы в нынешней ЛЧ встретится с «Монако»

    2 ноября французский «Монако» на своем поле примет московский ЦСКА. По итогом трех туров армейцы расположились на последней строчке турнирной таблицы, и сегодня им очень нужна победа, чтобы продолжить борьбу за выход в раунд плей-офф. Напомним, что в прошлом туре команды сыграли вничью (1:1).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 21:27
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 2 ноября 2016, 23:12

      давно уже в поисках

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 2 ноября 2016, 23:02

      Акинфеев? Уже!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 22:38

      В случае победы, можно выйти на первое место. Ну, или на второе.
      Удачи ЦСКА. Акинфееву без голов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 ноября 2016, 22:38

      фарта ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 2 ноября 2016, 22:33

      за вчерашние два гола от француза надо порвать целую французскую команду, удачи ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 2 ноября 2016, 21:46

      верю в ничью)

      2
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 2 ноября 2016, 21:36

      Горе вратарь, давай хоть сегодня без ляпов...

      -2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 2 ноября 2016, 19:24

      Пора бы уже ребятам вспомнить, что у них есть яйца и показать хорошую игру, приносящую результат. Хорошо бы еще было, что Вернблум послал нах....й Леонида с его абасанской тактикой и раздал пару волшебных пендалей Тошичу и Траоре, дабы забегали побыстрее, да порезультативнее

      5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 19:22

      Ага, поищут, но не найдут.

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 2 ноября 2016, 18:59

      Ну, ЦСКА, вперёд!!!Удачи!!!

      2
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