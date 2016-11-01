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    Аллегри: «Хедира завтра сыграет с Маркизио»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

    «Хедира завтра сыграет с Маркизио. Третий полузащитник? Вам придется подождать, чтобы узнать.

    Корме Кьеллини, все наши защитники полностью здоровы и могут играть.

    Мы должны не перечеркнуть отличную работу, проделанную в Лионе две недели назад. Еще дона победа сделает на фаворитами в борьбе за первое место», – сказал Аллегри.

    Матч «Ювентус» – «Лион» состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    01.11.2016 23:00
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