Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «В заявке на матч с «Монако» будут те же 17 человек, что и в дерби»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    «В заявке будут те же 17 человек, что и в дерби. Поставил ли удачный выход Страндберга на замену перед дилеммой, кого выпускать – его или Траоре? Безусловно.

    Меня волнуют проблемы, которые происходят только внутри команды. Соответственно, я концентрируюсь только на них. Этого закона придерживаются все футболисты и тренеры, которые работают в футболе. Если ты работаешь на таком уровне, то должен отключаться от того, что происходит снаружи. Слова поддержки от президента клуба всегда, безусловно, приятны. Но не могу сказать, что внутри я чувствую какое-то сверхдавление.

    Пока есть шансы, глупо не ставить задачу выйти из группы», – сказал Слуцкий.

    Матч «Монако» – ЦСКА состоится в среду, 2 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2016 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 2 ноября 2016, 08:58

      Давно уже пора привлекать молодежь, но этот тренеришко постоянно очкует. Зачем отдали Панченко в аренду он на 100% лучше этого длинноногого страуса Траоре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 2 ноября 2016, 00:06

      Продуют)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > GeorgeXIII 2 ноября 2016, 01:41

      продуют твой зад

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 1 ноября 2016, 22:16

      Какие же вы убогие, пишущие всякое г***о, не болеете за российские клубы в еврокубках, так проходите мимо. Или у вас столько г***а, что оно не успевает выходить через задний проход и льётся из всех щелей?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 21:48

      Вы уж как-нибудь расстарайтесь что-бы счёт на табло был в другую сторону...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 1 ноября 2016, 21:18

      и счёт в пользу соперника будет тем же?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 ноября 2016, 21:18

      А кто то надеялся увидеть чудом исцеленных и наркоманов?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11