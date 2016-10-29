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    Монтелла не стал обсуждать возможный трансфер Верратти

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подчеркнул, что пока преждевременно что-либо говорить о вероятном переходе хавбека «ПСЖ» Марко Верратти в стан «россонери». Ранее сообщалось, что на уход итальянца из парижского клуба могут повлиять нападки СМИ.

    «Не хочу вас разочаровывать, но пока преждевременно обсуждать возможность перехода Верратти в «Милан». В то время, как я возглавлял «Фиорентину», мы были близки к приобретению Марко, но он выбрал «ПСЖ» из-за лучших финансовых условий», – сказал Монтелла.

    Источник: Football Italia

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    29.10.2016 15:16
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