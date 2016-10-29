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    Мутко: «Госкомпании или бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта»

    Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает, что нужно прекращать спонсировать профессиональный спорт за счет средств из бюджета и госкомпаний. По его мнению, стоит перестать выплачивать незаработанные деньги.

    «В понедельник в комиссии правительственной будут рассмотрены поправки в закон о профессиональном спорте. Надо понимать, что госкомпании или бюджет должны уходить от финансирования профессионального спорта. Это нельзя делать завтра, ведь у нас профессионального спорта по-крупному нет, сегодня это социальный фактор.

    Надо прекратить безумие и платить незаработанные деньги. Я не буду называть клубы… Они сами себя разогнали. Вот вы говорите «Динамо», «Кубань»… «Аланию» можно назвать. Это безобразный менеджмент. А «Крылья Советов»? Они уже пять лет из долгов не могут вылезти», – сказал Мутко в эфире передачи «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 13:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 29 октября 2016, 16:02

      Ура,Зенит на помойку!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 октября 2016, 14:33

      Ну вот и увидим уровень наших "профессиональных" клубов. Тогда и сравним их с клубами Голландии, Бельгии и т.д.. Боюсь, что сюрприз будет не из приятных.

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