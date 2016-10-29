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    Мутко: «У Черчесова осталось всего шесть сборов – это маловато»

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что тренерскому штабу сборной России должно хватить товарищеских матчей с Катаром и Румынией для того, чтобы понять, на кого из игроков следует опираться в будущем.

    «Две ключевые игры – с Катаром и Румынией – будут нужны Черчесову для окончательного понимания, на кого он может опираться. Мартовские товарищеские встречи будут уже не пробой пера, а конкретной подготовкой к Кубку конфедераций-2017. По сути дела, у Черчесова осталось всего шесть сборов – это маловато. Мы должны трезво оценивать свои возможности. Знаем всех игроков, круг кандидатов очерчен. Выбираем в основном из 60 россиян, играющих в РФПЛ. Здесь важно не только качество игры, но и самоотдача игроков, видение футбола, которое предлагает тренер. Порой даже игрок высокого уровня не может помочь сборной, потому что не хочет себя утруждать», – сказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 11:40
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