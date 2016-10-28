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  • Зинченко: «На матч с «Ростовом» в Лиге чемпионов ПСВ брал меня как переводчика»

Зинченко: «На матч с «Ростовом» в Лиге чемпионов ПСВ брал меня как переводчика»

28 октября 2016, 12:40
2

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал о своей адаптации в Голландии. Напомним, что украинский хавбек является игроком «Манчестер Сити», но на данный момент выступает в аренде за ПСВ.

«Мне в Эйндховене очень комфортно, хотя условия города для меня не так уж и важны. Главный и единственный минус – пока у меня недостаточно игровой практики. Когда я буду получать больше времени на поле, буду чувствовать себя еще лучше.

На меня не давит то, что меня порой выпускают на замену в самом конце. Это просто не то, чего я хочу. Есть здесь и объективные причины. Например, когда получил вызов в сборную Украины на матч с Исландией, четыре дня тренировался на уколах, сыграл, приехал сюда и дернул приводящую мышцу. То есть весь сентябрь лечился. Буквально перед самым отъездом в Ростов-на-Дону взяли на выезд – как переводчика. Сейчас главное, что здоровье уже не беспокоит, я готов играть. Но у тренерского штаба свое видение, они дают столько времени, сколько считают нужным.

«Манчестер Сити» — империя футбола. То же самое, что здесь, только на уровень выше. Но пока задача – выгрызть место в составе ПСВ. Мне никто ничего не давал просто так», — отметил Зинченко.

Источник: Чемпионат.ком
Голландия. Эредивизие Лига чемпионов Уфа Ростов Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (2)
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Обер-КанцлерЪ
1477665654
Как переводчика? С русского на украинский чтоли? Он же английского не знает !
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товрос
1477668196
ты им все дословно перевел,что с трибун кричали? у нас мало банеров пишут,а с трибуны кричат всю правду,особенно нетрезвые дядьки
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