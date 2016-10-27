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    Первак: «Рано короновать «Спартак». Все уже привыкли к тому, что команду постоянно лихорадит»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отметил, что ему нравится уровень игры команды в нынешнем сезоне, однако считает преждевременным говорить о вероятном чемпионстве красно-белых.

    «Мне нравится, как в нынешнем розыгрыше чемпионата России играет «Спартак». Очевидно, красно-белые выглядят куда лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно чего-то в игре команды не хватает. Была неудачная серия из трех поражений, после которых последовали две победы подряд с минимальным счетом 1:0. От «Спартака» всегда ждешь более убедительной, уверенной игры и результата. Нравится, как управляет командой Массимо Каррера.

    Короновать красно-белых рано. Даже если «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем дерби, это – не повод говорить о чемпионстве в этом сезоне. Подобные разговоры возникают каждый год, но я их не разделяю. Впереди много матчей, и все уже привыкли к тому, что «Спартак» постоянно лихорадит, у команды отсутствует стабильность», – заявил Первак.

    Источник: Известия

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    27.10.2016 06:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 27 октября 2016, 10:30

      А кто коронует? Слушать неадекватов, себя не уважать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 27 октября 2016, 09:58

      Лет несколько назад, когда Рубин шёл на первом месте с восемью победами на старте и то никто не спешил его короновать, а тут-то на каком основании? Впереди две трети чемпионата,никакого отрыва и ближайшая игра с прямым конкурентом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 октября 2016, 08:55

      ставьте мне минусы в коментах я болельщик РОСТОВА,но чемпионом будет ЗЕНИТ

      -2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > товрос 27 октября 2016, 09:13

      А минусы то за что? Это твое личное мнение. Имеешь право ))

      3
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 27 октября 2016, 08:12

      Да кто коронует то. Все пишут рано рано. Кто хоть говорит что пора, мне интересно.

      3
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