«Наполи» рассматривает вариант с приобретением Мартинеса

Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес может вернуться в Европу.

Как сообщает Il Messagero, форвард может перейти в итальянский «Наполи», который активно ищет замену получившему тяжелую травму Аркадиушу Милику.

Отметим, что Мартинесу придется смириться с значительным сокращением зарплаты, если он примет предложение итальянцев. В Китае за сезон колумбиец получает 12 миллионов евро.

В девяти матчах чемпионата Китая Мартинес забил четыре гола.