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    «Наполи» рассматривает вариант с приобретением Мартинеса

    Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес может вернуться в Европу.

    Как сообщает Il Messagero, форвард может перейти в итальянский «Наполи», который активно ищет замену получившему тяжелую травму Аркадиушу Милику.

    Отметим, что Мартинесу придется смириться с значительным сокращением зарплаты, если он примет предложение итальянцев. В Китае за сезон колумбиец получает 12 миллионов евро.

    В девяти матчах чемпионата Китая Мартинес забил четыре гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 октября 2016, 12:17

      Ну естественно в Европе такие деньги ему платить ни кто не будет

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