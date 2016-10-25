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    Де Брюйне не сыграет против «МЮ» в матче Кубка английской лиги

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии некоторых игроков в преддверии матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

    «Де Брюйне ушиб ногу и не может играть. Надеюсь, он выйдет на матчи против «Вест Бромвича» и «Барселоны», но даже насчет следующих выходных есть сомнения.

    Пабло Сабалета, думаю, не сыграет с «МЮ». Венсан Компани может выйти на поле, но я не знаю, поставлю ли его на игру», – сказал Гвардиола.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    25.10.2016 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 25 октября 2016, 19:54

      был бы в норме пеп думаю и так бы его не выпустил.

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