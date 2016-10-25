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    Клопп намерен сделать ставку на Кариуса

    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал четко понять, что на данном этапе считает основным вратарем команды Лориса Кариуса.

    «Если ничего не изменится в процессе тренировок, то он 100% будет играть. На данный момент он номер один, и я не ставлю это под сомнение. Я разговаривал с нашими вратарями, где высказал им свою позицию», – заявил Клопп.

    В текущем сезоне Кариус провел в чемпионате Англии четыре матча, один из которых отстоял на ноль.

    Источник: Tribalfootball

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    25.10.2016 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 октября 2016, 20:12

      Да он тоже пока не сильно тянет. у Ливерпуля уже давно нету высококласного вратаря

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 октября 2016, 13:26

      Мильоне не стабилен! Кариус верный выбор

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