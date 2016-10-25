Клопп намерен сделать ставку на Кариуса

Да он тоже пока не сильно тянет. у Ливерпуля уже давно нету высококласного вратаря
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал четко понять, что на данном этапе считает основным вратарем команды Лориса Кариуса.
«Если ничего не изменится в процессе тренировок, то он 100% будет играть. На данный момент он номер один, и я не ставлю это под сомнение. Я разговаривал с нашими вратарями, где высказал им свою позицию», – заявил Клопп.
В текущем сезоне Кариус провел в чемпионате Англии четыре матча, один из которых отстоял на ноль.