Клопп намерен сделать ставку на Кариуса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал четко понять, что на данном этапе считает основным вратарем команды Лориса Кариуса.

«Если ничего не изменится в процессе тренировок, то он 100% будет играть. На данный момент он номер один, и я не ставлю это под сомнение. Я разговаривал с нашими вратарями, где высказал им свою позицию», – заявил Клопп.

В текущем сезоне Кариус провел в чемпионате Англии четыре матча, один из которых отстоял на ноль.