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    Гвардиола хочет видеть Берната в «Манчестер Сити»

    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах левого защитника «Баварии» Хуана Берната, хорошо знакомого ему по работе в мюнхенской команде. Сумма сделки может составить 20 миллионов фунтов стерлингов. Испанец рассматривается в качестве замены Александару Коларову или Гаэлю Клиши.

    Отмечается, что в трансферный список Гвардиолы также входит еще один оборонительный игрок немецкого гранда – Давид Алаба.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Бернат принял участие в трех поединках, записав в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 18 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    25.10.2016 07:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 25 октября 2016, 12:41

      Пусть забирает весь Ишпанский шлак. Кроме Мартинеса.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 октября 2016, 09:46

      Отдадим и не охнем! Пусть забирает! Можно и Тьяго вместе с Алонсо! Всё ж мы немецкая команда, а не испанская!

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor > zatonn 25 октября 2016, 11:55

      братан, Алькантару и Берната не стоит отдавать. Они оба очень классно играют. А вот Алонсо пусть забирает

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