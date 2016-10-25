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    Гризманн – лучший игрок чемпионата Испании сезона-2015/16

    В чемпионате Испании были вручены индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

    Лучшим футболистом сезона-2016/16 признан форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в прошлом розыгрыше Примеры провел 38 матчей, забив 22 гола и сделав пять результативных передач.

    Лучший новичок: Марко Асенсио («Реал»/«Эспаньол»).

    Лучший вратарь: Ян Облак («Атлетико»).

    Лучший защитник: Диего Годин («Атлетико»).

    Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»).

    Лучший нападающий: Лионель Месси («Барселона»).

    Лучший иностранный игрок: Луис Суарес («Барселона»).

    Лучший игрок: Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник: Twitter

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    25.10.2016 00:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:59

      Что за бред??? Как можно давать лучшего игрока Гризманну? Он конечно был хорош, но явно не лучший игрок. То же самое и с напом! Какой Месси вы о чём вообще? Хоть я и терпеть не могу барсуков, но объективно быть названным и лучшим напом и лучшим игроком заслужил именно Суарес. А это нелепое звание иностранный игрок, можно было отдать и Неймару или скажем тому же Гамейро...

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 25 октября 2016, 11:06

      То есть он не лучший нападающий? или все же лучше Месси? С 2008 по 2015 вс было логично: лучший нападающий становился лучшим игроком. А тут как-то странно, Гризманн хуже Месси в нападении и хуже Модрича в полузащите, но лучший игрок.... Очень тупо...
      Ну и до кучи Суарес лучше Гризманна, поскольку Гризманн - гражданин только Франции, то есть тоже иностранны игрок, но титул получает Гризманн. Суарес лучше Месси, покольку Месси гражданин только Аргентины, но Месси признают лучшим напом, а не Суареса... Логика блин!!!
      А самое смешное, что в символическую сборную сезона Гризманн вообще не попал:
      Облак
      Рамос-Годин-Пике-Марсело
      Иньеста-Бускетс-Модрич
      К.Роналду-Суарес-Месси

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 10:15

      Очень качественный игрок, их с Погба нужно в один клуб, и это будет по интереснее Гигза и Скоулза)

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 октября 2016, 06:36

      Это нож в спину фанатам Месси и Роналду

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 25 октября 2016, 05:53

      Лучший иностранный игрок Суарес, а гризманн, Месси, модрич свои)))

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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 > franck_ribery 25 октября 2016, 09:08

      Те кто 3 года играет в испании получает паспорт испании, так что все свои давно

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 октября 2016, 04:11

      По делу!!!

      -1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 октября 2016, 03:18

      заслужено

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      Рейтинг: +49

      melnicn 25 октября 2016, 00:53

      А где CR7?

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > melnicn 25 октября 2016, 00:57

      как где?? как всегда.. у стилиста!

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