Гризманн – лучший игрок чемпионата Испании сезона-2015/16

Что за бред??? Как можно давать лучшего игрока Гризманну? Он конечно был хорош, но явно не лучший игрок. То же самое и с напом! Какой Месси вы о чём вообще? Хоть я и терпеть не могу барсуков, но объективно быть названным и лучшим напом и лучшим игроком заслужил именно Суарес. А это нелепое звание иностранный игрок, можно было отдать и Неймару или скажем тому же Гамейро...
В чемпионате Испании были вручены индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.
Лучшим футболистом сезона-2016/16 признан форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который в прошлом розыгрыше Примеры провел 38 матчей, забив 22 гола и сделав пять результативных передач.
Лучший новичок: Марко Асенсио («Реал»/«Эспаньол»).
Лучший вратарь: Ян Облак («Атлетико»).
Лучший защитник: Диего Годин («Атлетико»).
Лучший полузащитник: Лука Модрич («Реал»).
Лучший нападающий: Лионель Месси («Барселона»).
Лучший иностранный игрок: Луис Суарес («Барселона»).
Лучший игрок: Антуан Гризманн («Атлетико»).