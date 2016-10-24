Новосельцев: «Ничего удивительного в игре «Оренбурга» не было»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев подвел итоги победного матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

– Нелегкая игра. Команда навязывала борьбу на всех участках поля, поэтому не получилось забить много. Они хорошо оборонялись, а нам не получилось реализовать свои моменты. Главное, что выиграли.

– Сказалась усталость?

– Вряд ли. Играли же и те, кто в Ирландию не летал.

– Чем удивил «Оренбург»?

– Всегда трудно играть с командами из нижней части таблицы, им нужны очки, необходимо подниматься наверх. Мы ожидали подобной игры, ничего удивительно не было.

– Сегодня была необычная линия обороны. Успели что-нибудь наиграть на тренировках?

– Провели только несколько тренировок два-три дня, но за такое время ничего не наигрываешь. Не пропустили, значит, защита сыграла хорошо.