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    КДК рассмотрит поведение фанатов ЦСКА и «Спартака»

    КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака» по итогам 11-го тура российской Премьер-лиги.

    «Во встрече «Урал» – «Спартак» болельщики красно-белых использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы.

    В матче «Локомотив» – ЦСКА болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и ненормативную лексику. Поклонники армейской команды вывесили несогласованный баннер, а также сожгли атрибутику «Локомотива», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Стоит отметить, что в рамках 12-го тура Премьер-лиги состоится встреча «Спартака» с ЦСКА, которая пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 октября 2016, 15:18

      Это была только репетиция!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2016, 12:42

      а чего тут дерби впереди там больше оснований будет!!!! для штрафов и словоблудия

      -1
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