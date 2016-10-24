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    Моуринью: «Должен извиниться за этот результат»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью нашел в себе силы для извинений перед болельщиками после поражения от «Челси» в матче Премьер-лиги.

    «Фанаты потрясающе поддерживали нас на протяжении всех 90 минут. Этот результат расстроил миллионы фанатов во всем мире, сейчас они чувствуют себя очень плохо. Мне очень жаль. Как наставник я должен извиниться за этот результат.

    Добавлю, что я на сто процентов принадлежу «Манчестер Юнайтед». Не на 99 и на один процент в пользу «Челси» или любого другого клуба. Я – стопроцентный манкунианец, поэтому так переживаю данный результат. Я уже сказал игрокам: завтра – тренировка, будем продолжать работать и бороться», – сказал Моуринью.

    Матч девятого тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 4:0.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.10.2016 09:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 октября 2016, 11:09

      Маур первые не отмазался... После 5 0 от барсы... игроков венил что перед зеркалом стоят раздевалке... такой бы состав реала клоппу и тд... кака роналду озил ди мария игваин хаби аллансе хедира пипец было

      -3
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      Рейтинг: +63

      barca9651 24 октября 2016, 11:06

      а как же обвинить судейство? забыл что ли?

      0
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska > barca9651 30 октября 2016, 23:36

      СAБAKА EБHУTАЯ!!!!!!!!11111

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 октября 2016, 10:36

      Маур еп те собиритесь там все! Куда подевался дух победитилей??? Не ставь ты это бревно филаини в цент, мы в футбол играем а не дрова в лесу собираем. Блинда отправь в голландию, пусть тюльпаны собирает, смолинг это не уровень МЮ, Зимой надо цент защитника молодого искать. Вспомните фердинанд и видич какие звери были.

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Павел Буре 24 октября 2016, 11:05

      С такой атакой и они дырки были... с зверь фердинант и видич играла при бешеным нападением который давила и пресинг давал...

      -2
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      Рейтинг: +320

      T 72 24 октября 2016, 10:32

      Надо же извинился,удивительно от него такое))Вот наши тренеры молодцы,чуть что,извинился и всё-иди косячь дальше)

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 24 октября 2016, 10:09

      Жесть конечно, после такого хорошего матча с Ливерпулем, так облажаться перед своей старой командой...Азар, Матич, Аспиликуэта, все передали привет Мауру)

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 24 октября 2016, 09:55

      4 банки, ещё и не то заставят сделать

      1
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 24 октября 2016, 09:50

      признал свою ошибку Маур наверно в первые в жизни извиняется

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