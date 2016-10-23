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    Рэшфорд выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче против «Челси»

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги встретятся в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Азар, Коста.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи, Валенсия, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Ибрагимович.

    Матч начнется в 18:00 по московскому времени, следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Twitter

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    23.10.2016 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 23 октября 2016, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такое чувство что МЮ напихает Челси 3 штуки минимум

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