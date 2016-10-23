Рэшфорд выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче против «Челси»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги встретятся в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро, Азар, Коста.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи, Валенсия, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Ибрагимович.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени, следить за событиями игры можно здесь.