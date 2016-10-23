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    Анчелотти хочет задержаться в «Баварии» дольше двух лет, а потом поработать в Англии или Италии

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее. Специалист отметил, что в своих последних клубах не задерживался дольше, чем на два года, но ситуация с мюнхенским клубом отличается.

    «В Италии хотят, чтобы я возглавил сборную. Обычно в клубах я работаю по два года: в «Челси», «Реале», полтора года в «ПСЖ». В «Баварии» я хочу задержаться дольше, а потом мне нужно будет выбирать – Англия или Италия. Сборная Англии? Там Гарет Саутгейт... После этого – почему нет? Но позже. Хотя перед этим должна идти сборная Италии«, – сказал специалист.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2016 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Ден61 23 октября 2016, 16:56

      Посмотрим на сколько останется.

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