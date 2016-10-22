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    Энрике: «У Иньесты серьезное повреждение. Он определенно пропустит несколько недель»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча девятого тура Примеры против «Валенсии» (3:2).

    «Это был типичный матч «Валенсия» – «Барселона» – напряженный и интенсивный до самого конца. Мы счастливы, потому что были хороши, гол позволил нам контролировать игру, но в начале второго тайма случились сумасшедшие пять минут, когда мы пропустили два гола», – сказал Энрике.

    Также наставник рассказал о травме Андреса Иньесты, который покинул поле на носилках.

    «Мы ясно видели, что это серьезная травма. Все будет известно завтра, но он определенно пропустит несколько недель. Там даже желтой карточки не было», – добавил специалист.

    Источник: Marca

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    22.10.2016 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 22 октября 2016, 22:00

      Здоровья!

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      Рейтинг: +1537

      zarsm 22 октября 2016, 21:59

      Жаль. Иньеста это серьезная потеря.

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