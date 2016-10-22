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    Липпи будет зарабатывать в сборной Китая 18 миллионов в год

    СМИ распространили информацию о зарплате Марчелло Липпи на посту главного тренера сборной Китая. Сегодня стало известно, что 68-летний специалист официально утвержден в должности наставника Поднебесной. Итальянец подписал соглашение, сроки которого пока не разглашаются, на сумму 18 миллионов евро в год.

    Если эта информация правдива, то Липпи на данный момент становится самым высокооплачиваемым тренером на планете.

    Источник: Squawka Football

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    22.10.2016 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 15:39

      круто на старость хватит, хитрые итальяшки Капелло не работая сорвал куш! а этот тоже не прогадает

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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez > Garrincha58 22 октября 2016, 16:29

      Про Капело-точно подметил,но Липпи то заслужил!)

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