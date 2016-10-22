Липпи будет зарабатывать в сборной Китая 18 миллионов в год

СМИ распространили информацию о зарплате Марчелло Липпи на посту главного тренера сборной Китая. Сегодня стало известно, что 68-летний специалист официально утвержден в должности наставника Поднебесной. Итальянец подписал соглашение, сроки которого пока не разглашаются, на сумму 18 миллионов евро в год.

Если эта информация правдива, то Липпи на данный момент становится самым высокооплачиваемым тренером на планете.