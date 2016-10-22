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    «Манчестер Сити» намерен побороться за Фабиньо

    Защитник «Монако» Фабиньо попал под прицел «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола намерен расширить обойму крайних защитников и считает 22-летнего игрока одним из наиболее подходящих вариантов.

    В то же время главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью видит в бразильце замену Маттео Дармиану, который, по всей вероятности, перейдет в «Интер» грядущей зимой.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 Фабиньо принял участие в девяти поединках, записав в свой актив четыре гола и заработав две желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2016 13:35
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