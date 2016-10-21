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    Луис Суарес: «Золотой мяч» – это больше маркетинг, чем достижения на поле. Я недостаточно раскручен»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о своих шансах получить «Золотой мяч» по итогам 2016 года.

    «Золотой мяч» – это больше маркетинг и пресса, чем достижения на поле. Я заслужил все награды, которые получил. «Золотую бутсу» дают за наибольшее число голов, и ни у кого нет возможности забрать у меня этот приз.

    Получить «Золотой мяч» у меня нет шансов, потому что тут все завязано на маркетинге, а я недостаточно раскручен. Моя цель – еще раз выиграть Лигу чемпионов, это было бы прекрасно», – сказал Суарес.

    Напомним, вчера Суарес получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских лиг по итогам прошлого сезона.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +271

      artem 81 22 октября 2016, 07:17

      Получит наверное прилизанный

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2016, 01:07

      Да ладно там прибедняться... И к тому же, судя по его словам гном брал мячи незаслуженно, так получается что ль? Но, задайте ему вопрос об этом напрямую и он скажет что Месси заслужил каждый свой Золотой Мяч. Неувязочка получается... А то что Рон в этом году возьмёт 4-ый мяч, здесь без вопросов, и это не маркетинг, а чистая прикидка значимых титулов и личная стата игрока, который приводил команды к победам.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 октября 2016, 23:12

      - "все завязано на маркетинге, а я недостаточно раскручен."
      Да ладно прибедняться. Твои зубы чего стоят. Тебя боятся все защитники. Тебя знает каждый стоматолог. "Colgate" и "Blend-a med" валяются у твоих ног, с просьбой рекламировать только их пасту.
      Луис, пора взрослеть. Всё нормально и ты нормально раскручен.

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > +50/-50 22 октября 2016, 00:27

      Поддерживаю!

      -1
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 21 октября 2016, 22:13

      согласен

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 октября 2016, 22:06

      ЗМ давно фикция.

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