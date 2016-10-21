Суарес: «Буду рассказывать внукам, что играл с лучшим футболистом всех времен»

У каждого своё мнение. И моё может не совпадать с мнением редакции и остальных болельщиков, любителей футбола и "фанатов". Для меня лучший футболист всех времён и народов на сегодняшний день, это - Йохан Круифф. Он играл паралельно с такими величинами в футболе, как Боби Мур, Герд Мюллер, Джордж Бест. Знаменитый Пеле ещё не закончил карьеру. Всех, выше перечисленных, а так же вслед за ними Диего Марадона, Олег Блохин, Ян Кулеманс, Аллан Ширер, Руди Фёллер, Гуллит, Вальдерамма, Зико, Марко ван Бастен, Бутрагеньо - всех их обьединяет одно: игра в нападении. Для них команда создаёт возможности реализовать момент. Все они солисты. Круифф был дирижёр. Он руководил командой и создавал моменты для других. И атаковал сам. Он руководил в эпоху тотального футбола, когда крайние защитники обязаны были поддерживать атаку и наносить удары по воротам. Сейчас так не играют. Изменился футбол и требования к нему. Сейчас нет ярко выраженного плеймейкера, а есть группа классных и высокооплачиваемых игроков. И Месси с Неймаром в их числе. А вот как они "тянут" свои сборные, можно посмотреть результаты игр.
Игрока, подобного Круиффу сейчас нет, и наверное уже не будет. Это был бриллиант, Гений.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, получивший накануне «Золотую бутсу», рассказал об изменениях в своей игре после ухода из «Ливерпуля», а также поблагодарил партнеров по каталонскому клубу.
– Два года назад вы выиграли «Золотую бутсу» в составе «Ливерпуля», теперь – вместе с «Барселоной». В чем вы изменились за эти два года?
– Не думаю, что я изменился. Я продолжаю играть с теми же амбициями и с таким же желанием добиваться больших достижений. А титулы, которые выигрываются вместе с командой, помогают добывать и личные трофеи. Такие, как этот.
– Какую из двух «Золотых бутс» вам было сложнее выиграть?
– Во время моего выступления в Англии «Ливерпуль» не был командой, ведущей борьбу за чемпионский титул. Между тем английский футбол очень сложен и труден. Может быть, он имеет больше достоинств. Но в Испании играть тоже сложно, однако мои партнеры по «Барселоне» действительно сделали очень многое ради того, чтобы мне было легче выиграть «Золотую бутсу».
– Особенно вам помог Месси, охотно отдававший голевые пасы и уступавший право бить пенальти, верно?
– Роль Лео велика, как и всех партнеров. Но Месси – особенный. Я имею честь играть с лучшим футболистом мира. Надеюсь, что доживу до того момента, когда буду рассказывать своим внукам, что я выступал вместе с лучшим футболистом всех времен, и что он был не только великолепнейшим игроком, но еще и отличным человеком.