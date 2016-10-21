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    Суарес: «Буду рассказывать внукам, что играл с лучшим футболистом всех времен»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, получивший накануне «Золотую бутсу», рассказал об изменениях в своей игре после ухода из «Ливерпуля», а также поблагодарил партнеров по каталонскому клубу.

    – Два года назад вы выиграли «Золотую бутсу» в составе «Ливерпуля», теперь – вместе с «Барселоной». В чем вы изменились за эти два года?

    – Не думаю, что я изменился. Я продолжаю играть с теми же амбициями и с таким же желанием добиваться больших достижений. А титулы, которые выигрываются вместе с командой, помогают добывать и личные трофеи. Такие, как этот.

    – Какую из двух «Золотых бутс» вам было сложнее выиграть?

    – Во время моего выступления в Англии «Ливерпуль» не был командой, ведущей борьбу за чемпионский титул. Между тем английский футбол очень сложен и труден. Может быть, он имеет больше достоинств. Но в Испании играть тоже сложно, однако мои партнеры по «Барселоне» действительно сделали очень многое ради того, чтобы мне было легче выиграть «Золотую бутсу».

    – Особенно вам помог Месси, охотно отдававший голевые пасы и уступавший право бить пенальти, верно?

    – Роль Лео велика, как и всех партнеров. Но Месси – особенный. Я имею честь играть с лучшим футболистом мира. Надеюсь, что доживу до того момента, когда буду рассказывать своим внукам, что я выступал вместе с лучшим футболистом всех времен, и что он был не только великолепнейшим игроком, но еще и отличным человеком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2016 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2016, 07:01

      У каждого своё мнение. И моё может не совпадать с мнением редакции и остальных болельщиков, любителей футбола и "фанатов". Для меня лучший футболист всех времён и народов на сегодняшний день, это - Йохан Круифф. Он играл паралельно с такими величинами в футболе, как Боби Мур, Герд Мюллер, Джордж Бест. Знаменитый Пеле ещё не закончил карьеру. Всех, выше перечисленных, а так же вслед за ними Диего Марадона, Олег Блохин, Ян Кулеманс, Аллан Ширер, Руди Фёллер, Гуллит, Вальдерамма, Зико, Марко ван Бастен, Бутрагеньо - всех их обьединяет одно: игра в нападении. Для них команда создаёт возможности реализовать момент. Все они солисты. Круифф был дирижёр. Он руководил командой и создавал моменты для других. И атаковал сам. Он руководил в эпоху тотального футбола, когда крайние защитники обязаны были поддерживать атаку и наносить удары по воротам. Сейчас так не играют. Изменился футбол и требования к нему. Сейчас нет ярко выраженного плеймейкера, а есть группа классных и высокооплачиваемых игроков. И Месси с Неймаром в их числе. А вот как они "тянут" свои сборные, можно посмотреть результаты игр.
      Игрока, подобного Круиффу сейчас нет, и наверное уже не будет. Это был бриллиант, Гений.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 октября 2016, 13:13

      Да

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 октября 2016, 12:51

      Не помню, чтобы он играл с Сычевым или Милевским.

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > BRO_football 21 октября 2016, 13:19

      Шавка ему покер отгружал, когда тот за ливер пылил.

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 21 октября 2016, 12:33

      Не с лучшим футболистом всех времен, а в лучшей команде нашего времени)))

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