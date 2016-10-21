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    К чемпионату мира-2018 в России снова откроют вытрезвители

    В 11 городах России, где пройдут матчи чемпионата мира-2018, будут открыты вытрезвители, которые около пяти лет назад был упразднены, сообщает телеканал RT. Это – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

    «Такие отделения будут в структуре наркологических учреждений. Это специально для людей, которые попадают в разные жизненные ситуации», — сказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

    В стане болельщиков положительно приняли такую новость.

    «Многие болельщики приезжают в другую страну или город на игру и могут вообще на стадионе ни разу не показаться, сразу в бар идут», – добавил руководитель клуба болельщиков Russia Unities Эдуард Латыпов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +295

      dudarik 24 октября 2016, 18:52

      Это чтобы сборную нашу легче собрать можно было....

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2016, 14:14

      Где же взять денег на карманные расхода, давай-ка вытрезвители построим
      и будем обирать болельщиков, а потом и всех подряд. Пиво выпил-иди сюда.

      -1
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      Рейтинг: +358

      Финт 21 октября 2016, 13:47

      Вы стадионы достройте,вытрезвители))

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 октября 2016, 11:59

      как хорошо будет иностранцев с бара в вытрезвитель,потом будут рассказывать как хорошо в России!!!

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