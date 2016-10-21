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    Орлов: «Зенит» играл слишком вальяжно, спокойно, размеренно»

    Известный российский спортивный комментатор Геннадий Орлов выступил с резкой критикой игры, которую показал «Зенит» в матче Лиги Европы с «Дандолком».

    «Только жизнь заставила «Зенит» в Ирландии включиться и выиграть матч. Когда припирает, ресурсов для победы у «Зенита» хватает. Игра с «Дандолком» очень похожей на встречу с «Маккаби» получилась. Мобильности у «Зенита» не было. Слишком вальяжно, спокойно, размеренно петербуржцы начали игру – конечно, не подобает лидеру так играть. Чересчур академично зенитовцы все делали.

    И ведь уже в первом тайме ирландцы могли наказать: был удар головой, игрок «Дандолка» попал в Лодыгина. А если бы в угол! И потом при счете 0:1 во втором тайме был такой же момент, когда мяч попал в штангу. Прозевали центральные защитники эти эпизоды.

    Центральная зона у «Зенита» большие вопросы вызывает: неуверенная игра и просто множество ошибок. Не хватает концентрации, формы – то ли не набрали ее игроки обороны, то ли и не наберут, здесь вывод сделать сложно.

    Игра в обороне по сравнению с прошлым сезоном намного слабее у «Зенита». Выпал, казалось бы, только один игрок – Гарай. А оказалось, что это настолько существенно. Сейчас-то «Зенит» в Лиге Европы играет с теми, кто заведомо слабее, а дальше, в плей-офф, уже ведь возможны клубы уровня «Манчестер Юнайтед».

    Мирча Луческу старается делать остроатакующую команду, которая и на выезде в Европе без проблем может по паре мячей забивать. Но для меня в Ирландии показателем стал Дзюба: он не был подвижен, как умеет. В подготовке к матчам зенитовцам точно нужно разбираться. «Зенит» спасся – в этом молодцы. Но проблем у команды осталось не меньше. Когда ситуация не давала выбора, наша команда вон как забегала, заиграла, какие комбинации пошли! А забили один мяч, второй – и снова успокоились. Это психология, а в головы игрокам залезть ой как трудно.

    Результатом, конечно, можно быть довольными. Но очень по-разному зенитовцы выглядели на поле, поэтому полного удовлетворения от игры нет», — сказал Орлов.

    Матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» – «Зенит» закончился со счетом 1:2.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2016 11:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:45

      "Результатом, конечно, можно быть довольными"... Афуеть можно от такой игры Зенита!!! Мы никогда ни увидим такой самоотдачи игроков, как у ирландцев...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:40

      Пижоны закормленные миллионами...

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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 21 октября 2016, 11:36

      Такой футбол нам не нужен. Зенит был на себя непохож.

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