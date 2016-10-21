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    Кришито: «Лодыгин расстроен из-за своей ошибки, но такое может случиться с каждым»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) встал на защиту голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, чья ошибка привела к взятию ворот петербуржского клуба.

    – Что изменил гол хозяев?

    – После пропущенного гола надо было ускорить игру, что мы и сделали. Времени оставалось немного, хорошо, что успели не только отыграться, но и забить победный мяч. А могли и третий успеть провести, но не повезло с реализацией пенальти.

    – Что скажете об очередной ошибке Лодыгина?

    – Юра расстроен, но такое может случиться с каждым. Все мы можем ошибаться.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2016 01:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:30

      Лодыгина давно пора на скамейку, всю оборону нервирует...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 21 октября 2016, 12:01

      Надо похвалить Зенит! Даже без Вратаря не плохо играют!
      Гнать его давно надо... Вот и все дела

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Srres 21 октября 2016, 11:21

      у меня в Fifa он нормально стоит!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Kaisla > Srres 21 октября 2016, 14:02

      вот верно)))) просто стоит , хоть бы прыгал )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Серго24 21 октября 2016, 11:19

      ЛОДЫРКИН

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Misha78 21 октября 2016, 11:14

      – Юра расстроен, но такое может случиться с каждым. Все мы можем ошибаться.
      У Лодыгина это уже диагноз.

      1
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      Рейтинг: +11373

      alp 21 октября 2016, 10:45

      понятное дело.. кто ж не расстроится от своей ошибки.. другое дело, что Юрка над ошибками не работает и допускает ляпы в каждой игре... доверие к нему тает от матча к матчу, и ему надо что то делать. иначе пропадет талантливый воротчик...

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 08:58

      кто там минусует мне лично на этот рейтинг насрать и на того кто минусует я лично никому не ставлю эти плюсы и минусы не для того мы тут строчим свои мнения и высказываем а про Лодыркина свое мнения никогда не изменю он не вратарь для футбола

      -1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 21 октября 2016, 08:52

      Может случится с каждым и в каждом матче,)))

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 08:50

      Всем все понятно про недовратаря Лодыгина только Мистер почему то ждет от него чуда но чудо в том что он не профессионал нет у него вратарского навыка, а что касаемо игры ногами это вообще детский сад не может он выбивать мяч середину поля даже перебить, а этому уже не научить не его это играть в футбол может в мини футбол пойти да и с такой защитой как у Зенита даже Нойер бы косячил но не так часто как Лодыгин

      -2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 21 октября 2016, 08:24

      бабурин не хуже в фнл стоит-надо их с юрой местами поменять,

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