Кришито: «Лодыгин расстроен из-за своей ошибки, но такое может случиться с каждым»

Лодыгина давно пора на скамейку, всю оборону нервирует...
Защитник «Зенита» Доменико Кришито после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1) встал на защиту голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина, чья ошибка привела к взятию ворот петербуржского клуба.
– Что изменил гол хозяев?
– После пропущенного гола надо было ускорить игру, что мы и сделали. Времени оставалось немного, хорошо, что успели не только отыграться, но и забить победный мяч. А могли и третий успеть провести, но не повезло с реализацией пенальти.
– Что скажете об очередной ошибке Лодыгина?
– Юра расстроен, но такое может случиться с каждым. Все мы можем ошибаться.