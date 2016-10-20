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    Вайнцирль: «Краснодар» заставил «Шальке-04» выложиться по полной»

    Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль после победы над «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0 отметил, что соперник заставил немецкую команду выложиться по полной.

    «Мы, разумеется, очень рады такому результаты. Для нас эта победа очень важна, но нельзя сказать, что она облегчила нам задачу в Лиге Европы. Мы очень серьезно относимся к следующим играм, будем к ним так же тщательно готовиться, ведь «Шальке-04» вполне может оказаться на третьем месте в группе.

    Мы считаем, что заслуженно победили сегодня, хотя не буду скрывать, что «Краснодар» потребовал от нас выложиться по полной. После нашего гола они только прибавили, начали проводить опасные атаки, тем не менее, мы выдержали. Сегодня наши ожидания по поводу игры «Краснодара» только подтвердились. Особенно впечатлили академия и стадион», – сказал Вайнцирль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 22:42
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