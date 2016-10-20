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    Чанов: «Не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Акинфеева. Как он, появляются раз в 100 лет»

    Тренер молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов отметил высокий уровень игры вратаря Игоря Акинфеева в матче с «Монако» (1:1) в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

    «Игорь однозначно лучший игрок матча. Двух мнений здесь даже быть не может. Конечно, обидно, что пропустили за три минуты до конца игры. Все переживают. Но мы могли бы и не жалеть об этом, так как ещe за полчаса до финального свистка мяч мог влететь в ворота «армейцев». Но Игорь играл потрясающе, спасал. Вы же помните, как его «расстреливали» еще в первом тайме. Акинфеев лишний раз всем доказал, что является номером один.

    Есть очень хорошая восточная поговорка. Собака лает, караван идет. Вот и все. Вратарям всегда достается. Считают пропущенные мячи. А то, что нападающие не добежали где-то, ногу не подставили, – это все ерунда! Так получается? Игорь очень стойкий парень. Такие голкиперы, как он, появляются, раз в 100, раз в 50 лет. Я не понимаю, почему говорят про пропущенные голы, а не про сейвы Игоря.

    У нас в стране часто ничто так не радует человека, как неудача другого. Люди зачем-то завидуют Акинфееву. Ничего. Мы, вратари, спокойно относимся к таким вот «специалистам». Просто делаем свою работу. У нас частенько про заслуги голкиперов вспоминают, когда они уже завершают карьеру», – заявил Чанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 17:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 24 октября 2016, 12:58

      Его рекорд будет вечным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:36

      конифей сильный воротчик, кто говорит иное это так тролинг ...

      ему чутка роста и ваще был бы супер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ___PRV___ 21 октября 2016, 00:43

      Игорь кравчик,в последние годы его сейвы помогают ЦСКА И сборной,например:матч со Шведами,можно сказать вывел на евро,на евро можно сказать,что только акинфеев и играл,ну ещё например матч с Рубином в последнем туре,2 сейва в конце матча принесли чемпионство ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 22:35

      истину глаголит вратарь бывалый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 октября 2016, 21:04

      Зависть бывает только черная, а такие подсчеты ведут неудачники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба 20 октября 2016, 20:47

      Без него бы точно проиграли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 20 октября 2016, 19:48

      В пропущенных голах виноват не только вратарь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 20 октября 2016, 18:45

      свиньи бесятся, ну и пусть, на них всем плевать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 октября 2016, 18:40

      Свинский хлев рулит...!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 октября 2016, 18:12

      Игорь классный воротчик!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > hunta 20 октября 2016, 18:25

      Минусуют исключительно педрилы и, свинофаны....

      3
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