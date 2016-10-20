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    Бутенко: «Карасев профессионально провел матч Лиги чемпионов. Он – молодчина!»

    Известный в недавнем прошлом российский арбитр Андрей Бутенко дал оценку работе Сергея Карасева в матче «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ранее турецкий клуб выразил недовольство уровнем судейства.

    «А хоть кто-то поблагодарил нашего арбитра за его работу? Нет? Странно. Видел эпизоды матча, которые могли вызвать споры. Первый пенальти был назначен абсолютно верно, Сергей занял идеальную позицию. Второй 11-метровый неоднозначный, таких эпизодов в игре бывает много. Формально же Карасев имел право назначить на точку – защитник прихватил соперника руками, а судья все видел как на ладони. Его решимость и мгновенная реакция на фол меня приятно удивили. И здесь я на стороне рефери.

    К сожалению, победный гол «Бешикташ» забил из очевидного офсайда. Главный судья смотрит на физические нарушения в штрафной площади или их отсутствие. В его обязанности не входит определять положение вне игры. Карасев точно не виноват здесь. Сергей профессионально провел матч, может испытывать чувство хорошо проделанной работы. Он – молодчина!», – заявил Бутенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 14:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1292

      каа 21 октября 2016, 12:07

      Весьма спорный пенальти, гол с офсайда ... судья молодчина ???!!!
      - можно же просто не комментировать, чем нести чушь...

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:39

      короче спам может судить и будет судить как надо!!!! так можно пизденко

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 16:17

      Ага, ворон ворону глаз не выклюет. Помним-помним, как Бутенко обслуживал команду Гинера в нулевые.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > Aztec58 20 октября 2016, 16:40

      Я в последнее время вообще в шоке с Бутенко! Такую ахинею несёт, просто ума не дашь! Как???!!! Вот эксперт, просто ахренеть!

      -2
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