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    Колосков: «Рейтинг ФИФА не отображает уровень сборной России»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не судить об уровне сборной России на основании ее места в рейтинге ФИФА. Напомним, национальная команда в обновленном списке опустилась на 53-е место.

    «Рейтинг ФИФА не отображает уровень сборной России, да и любой другой страны. С моей точки зрения он не имеет никакой ценности. Просто механически начисляет очки за непроведенные и товарищеские игры, а это всегда эксперименты и тактические поиски. Настоящим боевым составом в контрольных играх почти не играют.

    Есть всего два рейтинга в мире, которые можно считать спортивными – это чемпионат мира и чемпионат Европы. Все остальное – это забава»,– заявил Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 12:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 17:08

      Сборная просто замечательно выглядит на ЧМ и ЧЕ. У них там или мозги в край жиром затекли, или повышенный маразматизм.

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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 13:13

      Не отражает, поскольку похоже ещё ниже(((

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