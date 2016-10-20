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    Нолито: «Мы не заслуживали поражения со счетом 0:4»

    Нападающий «Манчестер Сити» Нолито уверен, что его команда не должна была проигрывать «Барселоне» с разгромным счетом. Напомним, что в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов англичане уступили со счетом 0:4.

    «Мы неплохо играли в первые 45 минут, у нас были моменты, но во втором тайме не повезло. Таков футбол – будем продолжать борьбу. Да, «Барселона» — сильный соперник, но мы не заслуживали поражения со счетом 0:4.

    Месси – один из лучших нападающих и всегда добивается результата, забивая гол или делая голевую передачу. Мы знали, что нас ждет непростой поединок. Постараемся отработать ошибки и идти вперед. В воскресенье предстоит важный матч Премьер-лиги, который нужно выиграть. А в Лиге чемпионов нам нужно провести еще три матча и бороться за выход из группы», — сказал футболист.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    20.10.2016 06:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 11:46

      так и надо было хоть один забить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 октября 2016, 10:35

      А по факту 4-0.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Reality 20 октября 2016, 07:53

      бла-бла-бла

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