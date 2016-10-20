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    Данильянц: «Это комбинационный футбол, нам было сложно читать намерения соперника»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    «Преимущество «Атлетико» связано с мастерством. Они все делали очень быстро и играли еще быстрее, чем «Бавария». Это комбинационный футбол, и нам было очень сложно читать намерения соперника.

    Могли мы не пропустить, если бы не были в меньшинстве в эпизоде, в котором нам забили? Все могло быть. Игра головой защитника в этом эпизоде действительно пригодилась бы.

    Большого разочарования нет. Ребята сделали все, что было в их силах. Нам не в чем их упрекнуть, они боролись даже после пропущенного гола, когда ситуация усложнилась. Намерение и желание победить в сегодняшнем матче было очевидно», – сказал Данильянц.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 октября 2016, 10:58

      Все будет хорошо. Мы в Вас верим!

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