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    Самолет с «Фенербахче» совершил экстренную посадку в Будапеште по пути в Манчестер

    Самолет с футболистами «Фенербахче», направлявшимися в Манчестер на матч Лиги Европы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Будапешта.

    Причиной инцидента стало столкновение в воздухе с птицей, которая повредила лобовое стекло в кабине пилотов, после чего было решено совершить экстренное приземление.

    «Ничего страшного не случилось, все в порядке. Стекло не рассыпалось – только треснуло. Ждем нового самолета в терминале», – сказал по этому поводу вице-президент клуба Озан Балабан.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    19.10.2016 19:00
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 20 октября 2016, 19:41

      ого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 19 октября 2016, 19:06

      птичку..жалко..

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