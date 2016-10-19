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    Червиченко: «Бердыев ни в чем не уступает Симеоне»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Надеюсь, что «Ростов» сегодня не проиграет. Хотя все вокруг, конечно, считают, что вопрос лишь в том, сколько мячей забьет «Атлетико». В этом матче сойдутся два титана тактики – Курбан Бердыев и Диего Симеоне, считаю, что наш специалист ни в чем не уступает своему прославленному визави.

    Состав, конечно, и российской команды слабее раз в пять, но вот именно тренерские силы выглядят равными. Все же мне кажется, что ростовчанам удастся показать качественный футбол и не проиграть», – сказал Червиченко.

    Источник: Газета.ру

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    19.10.2016 16:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 октября 2016, 19:30

      Бердыев и Ростов дайте бой Атлетико и Симеоне!Фортуны ВАМ при равной игре!Верим в ВАС!

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      Рейтинг: +62

      sv68 19 октября 2016, 17:50

      Верим в команду!

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