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    Шалимов: «Мамаев полностью готов к матчу против «Шальке»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал свои ожидания от матче группового этапа Лиги Европы против «Шальке». По словам наставника, его подопечные будут играть агрессивно и стараться усложнить жизнь сопернику.

    – Все ли футболисты здоровы? В каком состоянии команда?

    – К травмированным у нас добавился Налдо. Мамаев уже полностью готов, тренируется в общей группе. По-прежнему остаются травмированными Вандерсон, Смолов, Перейра, которые, надеюсь, скоро восстановятся.

    – Разобрали игру соперника? Что можете о нем сказать?

    – Мы уже разобрали «Шальке». Немецкие команды всегда отличаются мощью, умеют играть в футбол. «Горняки» в турнирной таблице своего чемпионата идут не очень удачно, но Лига Европы – другой турнир. Нас ждет тяжелейший матч. Но мы будем стараться играть в свой футбол, действовать агрессивно. Мы постараемся усложнить жизнь сопернику.

    – «Шальке» не проигрывает на выезде с 2014 года. Как с эмоциональной точки зрения футболисты оценят это?

    – До игры я вообще не говорил об этом. Если на 93-й мы сравняем, то будем довольны, если пропустим – то нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 19 октября 2016, 19:57

      Удачи Мамаю!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1171

      Argon 19 октября 2016, 14:24

      Давайте лучше на 93-й вперед выйдем

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      Рейтинг: +79

      Giletka > Argon 20 октября 2016, 12:14

      Раньше надо, Краснодар как раз лучше играет после того как забьёт.

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