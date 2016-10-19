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    Верратти рассчитывает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассчитывает одержать победу в Лиге чемпионов еще до своего ухода из парижского клуба.

    «Я буду играть за «ПСЖ» до тех пор, пока команда нуждается во мне. Меня здесь все устраивает. Я чувствую себя частью большого проекта, который начался как раз с моим приездом.

    Конечно, не все зависит от меня, но буду рад остаться в «ПСЖ» как можно дольше. До своего ухода из «ПСЖ» я бы хотел выиграть с командой Лигу чемпионов. Это моя главная задача», – цитирует Верратти Le Figaro.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Базель» состоится в среду, 19 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 10:46
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