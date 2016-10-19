Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Если я звоню игроку «Барселоны», то потому что он не играет»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который работал ранее в «Барселоне», опроверг слухи о своем желании приобрести прошедшим летом сразу нескольких игроков каталонского клуба.

    «Травма Месси? Я счастлив, что он снова на поле. Без сомнения, это лучший футболист «Барселоны».

    Трансферы? Я звонил Тияго Алькантаре во времена своей работы в «Баварии». Его агентом был мой брат и сказал мне, что он очень хочет иметь игровую практику. Около трех лет назад я звонил Неймару, разговаривал о его переходе в «Барселону». Меня об этом попросил Росель.

    Что касается летнего трансферного окна, то я не пытался купить ни Месси, ни Неймара, ни Суареса, ни Иньесту, как об этом ходят слухи. Не звонил им. Но узнал, что тер Штеген хочет иметь игровую практику, и позвонил ему. Если я иногда звоню одному из игроков «Барселоны», то потому что он не играет», – рассказал Гвардиола.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11