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    Вернблум: «Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум считает, что его команда провалила второй отрезок матча против «Монако» в Лиге чемпионов.

    «Конечно, разочарование велико. Но мы не играли хорошо во втором тайме. Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й минуты. Это никуда не годится.

    К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а когда ведешь 1:0, все может поменяться. Отошли назад, бросили играть. И «Монако» наказал нас. Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов. Необходимо сесть всем вместе и проанализировать ситуацию», – признал Вернблум.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Монако» завершился со счетом 1:1.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2016 06:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 19 октября 2016, 13:12

      Боец Вернблум!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 октября 2016, 08:16

      Обидно, досадно, не в первой...

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