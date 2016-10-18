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    Симеоне: «Ростов» достаточно опасная команда. Им трудно забить»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» поделился ожиданиями от игры, а также сравнил ростовчан с «Рубином» образца 2013 года.

    «Ростов» достаточно опасная команда. Отлично играют в обороне, быстрая команда, быстро отбирают мячи и возвращаются в оборону. Им трудно забить. У меня нет ассоциаций между матчами с «Ростовом» завтра и «Рубином» в 2013 году. Да, тренер один, но характеристики игроков разные.

    Футбол продолжается каждый день, и нам нужно забывать о каждой победе сразу после того, как она произошла. Да, мы хорошо начали сезон, но это нужно подтверждать в каждом матче. Например, завтра. Торрес? Планирую выпустить его в стартовом составе», – заявил наставник.

    Матч начнется 19 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2016 18:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -256

      balaton78 19 октября 2016, 11:11

      Верим в Ростов! Полный стадион! Поле одно из лучших в России! Погода сухая,но прохладная (значит будут бегать)..Нужны очки в копилочку!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 октября 2016, 10:18

      Удачи Ростову!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 18 октября 2016, 19:59

      Почему тренер один, официально у ростова не Ьерлыев?

      -2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Стаz 18 октября 2016, 20:38

      Да кто его знает? Погас в тени Курбана... (шутка;))

      -2
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      Рейтинг: +767

      товрос > Стаz 19 октября 2016, 07:16

      да не все равно кто главный тренер ,Бердыев готовит команду к играм

      1
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      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 18 октября 2016, 19:00

      Нужно выигрывать Ростову !!!

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос > Футболсмотрящий 18 октября 2016, 19:16

      не надо таких лихих коментов,а то сглазим,как перед игрой с БАВАРИЕЙ писали лихие комнты.Скромно пожелаем удачи.Не надо забывать АТЛЕТИКО прошлогодний финалист лиги чемпионов

      3
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > карасевщина 18 октября 2016, 21:44

      Как обычно всякая шушара неадекватная ,налетает на новости о Ростове.

      4
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