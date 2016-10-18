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    Кудряшов: «Ростову» надо быстро переключиться с РФПЛ на Лигу чемпионов»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов высказал свое мнение относительно грядущего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». По словам игрока, ростовчанам необходимо забыть прошедшую игру против «Спартака» (0:1) и двигаться дальше.

    «Еще перед вчерашней тренировкой нам озвучили, что надо быстро переключаться с РФПЛ на Лигу чемпионов. И чтобы мы вышли на завтрашнюю игру с позитивным настроем, готовились к ней. Надо выбросить из головы все, что происходило два дня назад в игре со «Спартаком». Поэтому с эмоциональным состоянием у нас все в порядке.

    «Атлетико» — это в первую очередь сильная команда. А так, вся линия атаки очень сильна. И в индивидуальном плане, и в коллективном. Поэтому никого из футболистов «Атлетико» выделить не могу», – сказал футболист.

    Игра состоится 19 октября в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 18:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      товрос 18 октября 2016, 19:19

      удачи вам ребята и коням сегодня тоже!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 19:00

      Правильный настрой, Ростов же не Спартак, те то две недели поныли им судья должок и вернул, Ростову этим заниматься и некогда и бесполезно. Новый матч - новый бой!


      Но Атлетико сейчас монстры какие то, Баварию чпокнули, Гранаде СЕМЬ мячей зачем то насували, хоть бы меру знали )))
      Кайфово такую команду посмотреть в живую, но и Симионе, второй тренер красавчек после Клоппа.

      -3
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > FanatSerj 19 октября 2016, 00:02

      Думаю 3:0 в пользу Атлетико. И возможно удаление у Ростова.

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