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    Наставник «Вольфсбурга» Хекинг может покинуть свой пост

    Главного тренера «Вольфсбурга» Дитера Хекинга могут уволить в ближайшее время. По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает такой вариант из-за неудовлетворительных результатов «волков» в этом сезоне.

    Напомним, что по итогам семи туров команда одержала лишь одну победу и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Несмотря на информацию об увольнении, именно Хекинг будет готовить команду к матчу с «Дармштадтом», который состоится 22 октября.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    17.10.2016 06:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 15:20

      Долбаебы, распродали всю основу, которая тащила, а тренер виноват.

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