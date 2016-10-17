Наставник «Вольфсбурга» Хекинг может покинуть свой пост

Главного тренера «Вольфсбурга» Дитера Хекинга могут уволить в ближайшее время. По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает такой вариант из-за неудовлетворительных результатов «волков» в этом сезоне.

Напомним, что по итогам семи туров команда одержала лишь одну победу и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.

Несмотря на информацию об увольнении, именно Хекинг будет готовить команду к матчу с «Дармштадтом», который состоится 22 октября.